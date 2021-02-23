Псаки не стала комментировать новые санкции США против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала отвечать на вопрос, готовят ли США новые санкции против России из-за хакерской атаки на SolarWind и ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом пишет РИА «Новости».

Псаки заявила, что в настоящий момент США работают над тем, чтобы выяснить, кто стоит за атакой.

«На то, чтобы ответить, уйдут недели, а не месяцы, но я не буду забегать вперед по поводу завершения этого процесса», — сказала пресс-секретарь.

Ранее появилась информация, что Вашингтон готовит новые санкции против Москвы из-за взлома программного обеспечения SolarWind, за которым якобы стоит Россия, а также ситуации вокруг Алексея Навального.

На прошлой неделе Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.