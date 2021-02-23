Тихановская спрогнозировала возобновление уличных протестов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что протесты в Белоруссии «не стухли». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тихановской, поменялась форма протестов, но настроения никуда не ушли. По ее прогнозам, массовые акции возобновятся весной

«Протесты в Беларуси не стухли. Поменялась картинка, поменялась форма протеста», — сказала она.

При этом она отметила, что в Белорусии наступило «время такой партизанщины», что люди не могут действовать открыто, поскольку «это прямая дорога в тюрьму».

На вопрос, возобновятся ли весной в стране акции протеста, Тихановская ответила: «Я думаю, что да».

Ранее Тихановская заявила, что готова обеспечить главе государства Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он покинет пост.