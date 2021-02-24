Саакашвили призвал оппозицию в Грузии к наступлению

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что грузинской оппозиции не следует прекращать протесты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик выразил уверенность, что оппозиция в Грузии одержит победу.

«Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное, это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление», — сказал Саакашвили.

Он также осудил задержание в Тбилиси председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия.

Ранее сообщалось, что Мелия был задержан в офисе партии «Единое национальное движение», во время операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Оппозиция заявила о подготовке к акциям протеста.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.

22 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении новым премьер-министром Ираклия Гарибашвили.

Партия «Единое национальное движение» была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.