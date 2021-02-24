Захарова назвала «заранее разыгранной» историю с новыми санкциями ЕС против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «заранее разыгранной абсурдной историей» ситуацию с введением новых санкций Европейским союзом в отношении России. Об этом дипломат сказала в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

По ее мнению, решение ЕС о подготовке новых мер против РФ из-за истории с блогером Алексеем Навальным — нелогично и идет вразрез с достижениями Европы в сфере защиты прав человека.

Захарова также прокомментировала заявление относительно санкций главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам визита в Москву в середине февраля. Тогда он сказал, что предложит ввести новые антироссийские санкции, а также то, что ЕС будет и дальше поддерживать «команду Алексея Навального».

«Это [заявления Борреля] вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились ввести новые санкции в отношении ответственных за события, связанные с Алексеем Навальным.