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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года

Песков назвал откровенной встречу Путина и Лукашенко в Сочи

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы государства с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Об этом сообщает РБК.

Он оценил встречу политиков как откровенную, своевременную полезную и конструктивную.

Пресс-секретарь уточнил, что президенты обсуждали вопрос взаимодействия стран в рамках экономического сотрудничества.

«Был определенный пандемийный спад и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать», подчеркнул Песков.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи в понедельник, 22 февраля. Политики пообедали и покатались на лыжах на Красной поляне, после чего у них прошли переговоры, которые длились более шести часов.

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