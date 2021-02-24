Путин заявил о важности решения Киргизии сохранить русский язык как государственный

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности решения властей Киргизии сохранить русский язык в качестве государственного. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для Кыргызстана, поскольку это дает определенное преимущество на рынке труда в России», — заявил Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Ранее Жапаров заявил, что укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам Киргизии, а русский язык в республике защищен на законодательном уровне.

В Киргизии русский язык имеет статус официального, киргизский — государственного. Жапаров подчеркнул, что киргизский язык должен развиваться не в ущерб русскому.

В ноябре прошлого года в Киргизии предложили лишить русский язык статуса государственного.