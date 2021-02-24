Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию

Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить его страну с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

«Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время», — сказал Жапаров на встрече с Путиным.

Как сообщалось, Путин заявил о важности решения властей Киргизии сохранить русский язык в качестве государственного.

Ранее Жапаров заявил, что укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам Киргизии, а русский язык в республике защищен на законодательном уровне.

В ноябре прошлого года в Киргизии предложили лишить русский язык статуса государственного.