Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить его страну с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

«Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время», — сказал Жапаров на встрече с Путиным.

Как сообщалось, Путин заявил о важности решения властей Киргизии сохранить русский язык в качестве государственного.

Ранее Жапаров заявил, что укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам Киргизии, а русский язык в республике защищен на законодательном уровне.

В ноябре прошлого года в Киргизии предложили лишить русский язык статуса государственного.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.