Зампостпреда при ООН: заявления Байдена о РФ на конференции по безопасности вызывают обеспокоенность

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что высказывания президента США Джозефа Байдена о РФ на Мюнхенской конференции по безопасности вызывают обеспокоенность насчет взаимодействия двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Они (высказывания Байдена — «Газета.Ru») конечно вызывают обеспокоенность насчет того, как мы будем взаимодействовать с США по существу», — сказал он.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности в этом году проходит без участия России и Китая, но при этом обе эти страны регулярно упоминаются в выступлениях спикеров. В частности, Байден призвал готовиться к соперничеству с Пекином и защищаться от Москвы.