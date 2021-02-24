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Новости политики

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Сергей Рябков Сергей Рябков

В МИД РФ заявили о необходимости сокращения операций с «ядовитым» долларом США

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна срочно принять меры по сокращению использования доллара США к минимуму. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нам нужно (…) устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», – сообщил Рябков.

Рябков подчеркнул, что РФ необходимо это сделать из-за того, что США сигнализируют о намерениях ввести новые санкции.

Ранее Минфин России заявил о включении китайского юаня и японской иены в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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