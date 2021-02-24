Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Евросоюз призывает Венесуэлу пересмотреть решение о высылке посла ЕС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

ЕС сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров .

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас объявил европейского посла в стране Исабель Брильанте персоной нон грата.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.