Белый дом заявил, что Байден ждет завершения оценки разведкой США шагов со стороны РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что новая американская администрация ожидает результатов оценки разведки шагов России за последние года. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что в соответствии с предоставленными данными Белый дом совместно с президентом США Джо Байденом будет принимать решение о выстраивании отношений с российской стороной.

Кроме того, журналисты поинтересовались мнением пресс-секретаря о том, будет ли нарастать напряженность вокруг российско-американских отношений. Однако она не дала конкретного ответа.

«Мы считаем, что, безусловно, за последние несколько лет Владимиром Путиным и должностными лицами Кремля было сделано больше вызывающих обеспокоенность шагов», — сказала Псаки.

При этом она снова напомнила, что в Белом доме ждут данных от разведки, получение которых ожидается в течение недели.

Ранее кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия является ослабевающей державой, но при этом призвал не недооценивать ее мощи.