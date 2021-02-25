Байден продлил санкции Трампа в отношении Кубы

Президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В частности, новый президент продлил запрет на несанкционированный заход зарегистрированных в США судов в кубинские территориальные воды, так как это может способствовать « массовой миграции с Кубы»

«Политика Соединенных Штатов по-прежнему заключается в том, что массовая миграция с Кубы может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов», – подчеркивает Байден.

Санкционный режим был впервые веден в 1996 году. Ряд ограничений был отменен администрацией 45-го президента США Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом. Впоследствии многие санкции были восстановлены 45-м главой государства Дональдом Трампом.