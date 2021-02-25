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Президент Венесуэлы Николас Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Мадуро отказался от диалога с Евросоюзом при сохранении санкций

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Венесуэла не пойдет на диалог в Европейским союзом, если он не откажется от санкционной политики, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам главы государства, Евросоюз вмешивается во внутренние дела Венесуэлы.

«Либо вы исправите [свою позицию], либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога», – подчеркнул Мадуро.

Ранее МИД Венесуэлы объявил европейского посла в стране Исабель Брильанте персоной нон грата на фоне введенных Евросоюзом санкций в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики. ЕС призывал Венесуэлу пересмотреть свое решение.

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