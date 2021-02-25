Пушков объяснил неспособность Запада отказаться от санкций против России

Текущей ситуацией на международной арене не устраивает ни западные страны, ни Россия, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, изменение статуса-кво затрудняет то, что ни одна из сторон не способна сдвинуть ситуацию в свою пользу без риска военного столкновения.

«В этой ситуации Запад просто ничего не может «предложить» России и ее элите, кроме как начать отменять санкции <...> А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов <...> уже инвестировано в противостояние с Россией», – подчеркнул сенатор.

Ранее в МИД России предупредили, что Россия найдет способ ответить на новые санкции Евросоюза, при этом ответ может быть асимметричным.