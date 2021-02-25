Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Алексей Пушков Алексей Пушков

Пушков объяснил неспособность Запада отказаться от санкций против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Текущей ситуацией на международной арене не устраивает ни западные страны, ни Россия, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, изменение статуса-кво затрудняет то, что ни одна из сторон не способна сдвинуть ситуацию в свою пользу без риска военного столкновения.

«В этой ситуации Запад просто ничего не может «предложить» России и ее элите, кроме как начать отменять санкции <...> А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов <...> уже инвестировано в противостояние с Россией», – подчеркнул сенатор.

Ранее в МИД России предупредили, что Россия найдет способ ответить на новые санкции Евросоюза, при этом ответ может быть асимметричным.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.