NYT: дипломаты США за рубежом недовольны ожиданием вакцины от COVID-19

Американские дипломаты, работающие за рубежом, недовольны долгим ожиданием вакцинации от коронавируса нового типа, сообщает New York Times со ссылкой на письмо в Госдепартамент США посла страны в Приштине Филипа Коснетта.

В своем письме посол отметил, что до сих пор не получил вакцину для своих сотрудников, несмотря на то, что вакцинацию уже прошли некоторые работники Госдепа в Вашингтоне.

«Сложно согласиться с логикой ведомства, которое считает приоритетом вакцинацию личного состава в тылу в Вашингтоне. До тех пор, пока департамент не сможет обеспечить вакцинами такие посты, как Приштина, воздействие пандемии на здоровье, благосостояние и производительность останется значительным», – заявил Косснетт.

Его опасения разделяют также американские дипломаты в Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Америке, указано в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел России предложило иностранным послам привиться от коронавируса российской вакциной.