Президент НКР готов стать посредником для урегулирования кризиса в Армении

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян, который сейчас находится в Ереване, заявил о готовности стать посредником между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и оппозицией для преодоления политического кризиса в республике. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он призвал все стороны проявить хладнокровие и здравомыслие, чтобы «поражение» Армении при войне в Карабахе не углубилось и не стало еще более роковым.

«Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления», — подчеркнул Арутюнян.

Ранее, 25 февраля, Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки премьера и правительства.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.