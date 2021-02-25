Президент Армении не подписал заявление об увольнении главы генштаба ВС

Глава Армении Армен Саркисян пока не подписал заявление об отставке главы генштаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал заявление об увольнении главы генштаба», — говорится в сообщении.

Ранее премьер республики Никол Пашинян подписал решение об освобождении с должности Гаспаряна, который потребовал его отставки. По мнению главы генштаба, правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.