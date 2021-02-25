Кремль обеспокоен ситуацией в Армении

В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока контактов с Ереваном не было, однако Кремль призывает всех к спокойствию.

«С тревогой наблюдаем за ситуацией в Армении. Считаем это внутренним делом нашего близкого союзника, призываем всех к спокойствию», — сказал Песков журналистам.

Он выразил уверенность, что ситуация должна оставаться в конституционном поле.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.