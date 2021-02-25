Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Лукашенко заявил, что 2021 год будет непростым для Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, так как внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в стране. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год», — сообщил он на встрече в Минске с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.

Также Лукашенко отметил, что на данном этапе в обществе существует некое недопонимание процессов развития Белоруссии, а также желание дестабилизировать обстановку государства и некоторых внутренних и внешних сил.

«Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа. К счастью, мы обнаружили все эти центры», — заявил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы государства с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.