Жапаров поблагодарил Россию за помощь Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность России за помощь его стране и ее гражданам, в том числе в период пандемии коронавируса. Об этом он сказал во время встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко в Москве в четверг, 25 февраля, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что Россия отправила республике в качестве гуманитарной помощи лекарства, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты.

«В пик пандемии мы ощутили братскую помощь в виде бригад медицинских работников, которые помогали нашим врачам спасать жизни, делились протоколами лечения и опытом. Ваша помощь неоценима», — сказал киргизский лидер.

Он также выразил признательность Москве в вопросах пребывания граждан Киргизии на российской территории в период пандемии и содействие их возвращению домой, когда все виды международных сообщений были приостановлены.

Накануне, 24 февраля, в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, для которого визит в Россию стал первым в качестве главы республики.