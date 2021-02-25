Пашинян заявил, что вопрос его ухода с поста премьера должен решить народ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос его ухода с должности должен решать народ. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам главы кабмина, он много думал о своей отставке после поражения в военном конфликте в Карабахе осенью 2020 года.

«Но потом я сказал, что стал премьером не по своей воле, а так решил народ. И народ должен решить вопрос моего ухода. Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади », — сказал он на митинге своих сторонников в Ереване.

Также выступая на митинге Пашинян сообщил, что некоторые лица попытались втянуть армию в антигосударственный процесс.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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