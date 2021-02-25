Оппозиция Армении развернет палатки у здания парламента республики

Координатор армянского оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что в ближайшее время возле здания парламента Армении поставят палатки. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Он рассказал, что оппозиция готова встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном лишь для обсуждения вопроса его отставки.

Сагателян также отметил, что столкновения между гражданами нужно не допустить.

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна и его правительства с утра 25 февраля. Между тем глава кабмина участвует в митинге своих сторонников.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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