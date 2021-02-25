Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину

Сотрудники российского посольства в КНДР выехали в РФ, толкая дрезину. Кадры выезда в своем Telegram-канале выложил МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что уже больше года границы между двумя странами закрыты и пассажирское сообщение прекращено, поэтому дипломаты были вынуждены добираться домой «долгим и трудным путем».

Отмечается, что они провели 32 часа в поезде, после чего два часа ехали до границы на автобусе. Затем россиянам предстоял пеший переход на российскую сторону. «Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — указано в сообщении.

В министерстве сообщили, что на этот раз «единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины» был третий секретарь диппредставительства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя. «Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге», — сказано в сообщении.

В МИД России добавили, что 25 февраля на родину вернулись восемь работников российского посольства в Северной Корее и членов их семей.