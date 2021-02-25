Кадыров рассказал о роли Путина в спецоперации против боевиков в Чечне

Президент РФ Владимир Путин участвовал в спецоперации по уничтожению боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы искренне признательны Национальному лидеру, под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм!» — пишет Кадыров.

Глава республики добавил, что участие Путина в решающем ударе по террористам символично. Как пишет Кадыров, банда, возглавляемая Асланом Бютукаевым, была последней в Чеченской республике террористической группировкой. Бютукаев был одним из организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года.

Последняя в Чечне террористическая группировка была ликвидирована в декабре.