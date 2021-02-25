У киевского офиса партии Медведчука задержали девять человек

Депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива рассказал, что девять человек были задержаны в ходе обысков автобуса охранной фирмы у киевского офиса партии. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», видео парламентарий выложил в своем Facebook.

«Якобы прошла ориентировка по отношению к автобусу, который арендован охранной структурой «Шторм», с которой у «Оппозиционной платформы — За жизнь» заключен договор на обеспечение охраны», — сказал Кива.

В ней, как сообщил парламентарий, говорилось, что якобы данный автобус и люди, которые находились в нем, принимали участие «в каких-то хулиганских действиях», произошедших в четверг, 25 февраля, в Киеве.

«Мы с полной ответственностью заявляем, что данный автобус не причастен ни к каким правонарушениям, и те люди, которые в нем находились, — ни к каким преступлениям», — сказал Кива.

Он также заявил, что на самом деле случилась ситуация, «в которой пытаются дискредитировать и оказывать давление на ОПЗЖ, вторую парламентскую фракцию. «Это системная работа власти», — сказал Кива.

Ранее СМИ сообщали, что в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Киеве проводятся задержания и обыски.