В Евросоюзе прокомментировали ситуацию в Армении

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Новости политики

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян со сторонниками во время шествия в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян со сторонниками во время шествия в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Сторонники оппозиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года Сторонники оппозиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года
Оппозиционный политик Вазген Манукян во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Оппозиционный политик Вазген Манукян во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Баррикады сторонников оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Баррикады сторонников оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Сторонники оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Сторонники оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время шествия в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время шествия в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Палаточный лагерь сторонников оппозиции в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Палаточный лагерь сторонников оппозиции в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Сторонники оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Сторонники оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года

В Евросоюзе прокомментировали ситуацию в Армении

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В Евросоюзе прокомментировали проходящие на территории Армении события. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отметил, что Европа внимательно следит за происходящим и призывает конфликтующие стороны к спокойствию и сдержанности. Кроме того, по его словам, ЕС призывает не приводить к эскалации насилия.

Он также добавил, что все разногласия стоит решать через политический диалог.

«Поддержание демократического и конституционного порядка – это единственный способ, которым Армения может эффективно реагировать на вызовы», — считает Стано.

При этом Госдеп США также обратился к сторонам в Армении.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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