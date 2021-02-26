Белоруссия заявила о намерении продолжить укреплять отношения с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона продолжит укреплять отношения с Россией на фоне давления западных партнеров. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Он отметил, что власти Республики видят открытое давление от «коллективного Запада». При этом министр добавил, что вокруг России происходят похожие события.

«Нам ничего другого не остается, как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братским государством – Россией. Это абсолютно объяснимо», — подчеркнул Макей.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что Минск не собирается разрывать отношения с западными партнерами, которым экспортируется белорусская продукция.

Министр прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина. Он выразил надежду на то, что в рамках беседы лидеры нашли «развязки по многим вопросам».