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Новости политики

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Посол Венесуэлы оценила решение ЕС о признании ее персоной нон грата

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Венесуэльский посол в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера прокомментировала решение европейского руководства присвоить ей статус персоны нон грата. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, ее деятельность в роли главы дипмиссии Венесуэлы была направлена на выстраивание прагматичных и уважительных отношений с ЕС.

«Но независимостью и суверенитетом нашей страны не торгуют. Венесуэла уважает себя», — подчеркнула Кальдера.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о признании посла Венесуэлы в ЕС персоной нон грата. Согласно заявлению европейской стороны, таколе решение было принято после аналогичных действий со стороны Каракаса.

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