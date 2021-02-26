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Новости политики

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Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву

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Представительство МИД России во Владивостоке сообщило в своем Facebook о том, что российские дипломаты, вернувшиеся из КНДР на самодельной дрезине, вылетели в Москву.

В заявлении отмечается, что представительство МИД оказало содействие членам российского посольства в Северной Корее и членам их семей при выезде из КНДР.

В тексте уточнили, что после пересечения российской границы дипломатов встретил автобус, который отвез их в аэропорт Владивостока. После этого они сели на рейс до Москвы.

Ранее в Telegram-канале МИД России появились кадры, как дипломаты выезжали с территории Северной Кореи, толкая самодельную дрезину.

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