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Новости политики

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Пушков рассказал, когда развалится НАТО

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НАТО развалится, если откажется от концепции «российской угрозы». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.

По словам Пушкова, альянс не может ответить ни на один вызов современного западного мира, например, на терроризм или пандемию коронавируса. В то же время НАТО борется с выдуманными угрозами.

Сенатор подчеркнул, что с распадом СССР, с точки зрения обороны, организация потеряла «смысл своего существования».

«Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна «российская угроза»: это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения страгического контроля США над Европой», — написал Пушков.

Он подытожил, что без этой вымышленной угрозы альянс рассыпется.

Ранее польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России с НАТО.

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