Источник: в МИДе осудили удар США по Сирии

Москва осуждает удар США по Сирии, заявил источник в российском МИД. Об этом пишет РИА «Новости».

«Удар был нанесён по территории суверенного государства-члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права»,

По его словам, предстоит выяснить, «по кому они там били».

Источник напомнил, что США находятся в Сирии, чтобы помочь правительству и народу в борьбе с терроризмом.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.