Алиев назвал события в Армении внутренним делом страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал волнения в Армении внутренним делом страны. Об этом пишет РИА «Новости».

«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», — сказал азербайджанский политик.

По его словам, премьер-министр Никол Пашинян довел страну до «бедности и разрухи».

Ранее в ООН обратились к сторонам конфликта в Армении с призывом к сдержанности и диалогу.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.