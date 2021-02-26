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Новости политики

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Алиев заявил, что вопрос статуса Карабаха должен быть исключен из любой повестки

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен быть исключен из повестки дня, передает ТАСС.

Алиев напомнил, что по заключению Баку карабахский конфликт считается разрешенным и подписанное в ноябре заявление подтверждает это.

«Что касается статуса: для Армении и армянского народа — чем меньше будут говорить об этом вопросе, тем лучше. Потому что не надо давать армянскому народу ложные обещания», — сказал он.

Глава государства добавил, что вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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