Захарова объяснила, почему российским дипломатам пришлось возвращаться из КНДР на дрезине

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила «Подъему», почему российским дипломатам пришлось возвращаться из КНДР на дрезине и толкать ее самим.

По ее словам, так как границы больше года закрыты, а пассажирское сообщение с Пхеньяном прекращено, дипломатов вывезли при первой возможности. Захарова отметила, что вопрос об обеспечении транспортом следует адресовать северокорейской стороне.

Был еще один вариант — добраться в Россию через Китай, однако тогда пришлось бы переждать трехнедельный карантин.

Днем ранее стало известно о возвращении российских дипломатов с семьями домой из КНДР. Для это им пришлось проехать 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы и затем добираться на самодельной тележке.