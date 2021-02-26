В Кремле прокомментировали удары США по проиранскому ополчению в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Politico, что США нанесли удар по зданию в Сирии, связанному с проиранским ополчением.

«Мы внимательно мониторим ситуацию», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль находится в постоянном контакте с сирийскими коллегами.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.