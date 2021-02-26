В Кремле оценили возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине.

«Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле, это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему российским дипломатам пришлось возвращаться из Северной Кореи, толкая дрезину.

25 февраля стало известно о возвращении российских дипломатов с семьями домой из КНДР. Для это им пришлось проехать 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы и затем добираться на самодельной тележке.