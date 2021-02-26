Лукашенко опроверг слухи о передаче власти старшему сыну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он планирует передать власть старшему сыну Виктору. Об этом пишет BelTA.

«Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня», — сказал Лукашенко.

Глава государства выступил с такой речью перед выборами президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что его сын Виктор не будет государственным служащим.

У президента Белоруссии три сына: 45-летний Виктор, 40-летний Дмитрий и 16-летний Николай.

Ранее младший сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом».