Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к России, в котором призвал «вернуть» Украине Крым. Видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо», — сказал он.

Зеленский объяснил, что Украина до сих пор обижена и не хочет иметь хороших отношений с Россией, так как лишилась «сердца».

По его словам, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Москва должна «вернуть» Киеву полуостров.

Ранее в Крыму сочли план Украины по «возвращению» полуострова бессмысленным.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.