Эрдоган заявил, что сменой власти в Армении не должны заниматься военные

Сменой власти в Армении должны заниматься граждане, но не военные. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

«Турция выступает против любых форм военного переворота, это недопустимо. Смену правительства в Армении необходимо оставить ее народу», — сказал Эрдоган.

Ранее в ООН обратились к сторонам конфликта в Армении с призывом к сдержанности и диалогу.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.