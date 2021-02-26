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Новости политики

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Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

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Вашингтон никогда не признает Крым российским. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома. Оно было подготовлено по случаю украинского Дня сопротивления Крыма российской оккупации.

Американский лидер подчеркнул, что США «никогда не признают целенаправленную аннексию полуострова Россией» и «будут противостоять агрессивным действиям» Москвы совместно с Украиной. По его словам, американская сторона будет и дальше «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на территории Украины».

«Соединенные Штаты и сегодня продолжают поддерживать Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта (на Украине. — «Газета.Ru»). В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — говорится в заявлении президента США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по деоккупации Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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