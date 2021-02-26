Немецкий политолог рассказал об «издевательстве» России над ЕС

Немецкий профессор и политолог Томас Егер рассказал о неудачных попытках надавить на Россию, которые предпринимают европейские политики.

В своей статье для издания Focus он отметил разобщенность Евросоюза и отсутствие стратегии в отношениях с Москвой. По словам Егера, санкции против России не приводят к «зримым результатам».

Автор материала подчеркнул, что в настоящее время у ЕС практически отсутствуют «другие средства воздействия». «Таким образом, канцлер ФРГ Меркель признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет», — написал в публикации Егер, ссылаясь на выступление Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, где она, по его мнению, признала «крах дипломатических усилий Германии и Франции, основанный на санкциях».

Политолог также напомнил, что взаимодействие между Россией и ЕС осложняется позицией президента США Джо Байдена, который расценивает Москву как «угрозу западным демократиям».

Политолог также считает, что Россия отстаивает свою территориальную целостность и не собирается менять что-либо из-за давления извне.