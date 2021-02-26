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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Элла Памфилова на заседании Совета Федерации России, 2015 год Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Элла Памфилова на заседании Совета Федерации России, 2015 год

Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму

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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сочла невозможным перенос выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года. Ее слова приводит ТАСС.

«Речи об этом даже быть не может. Осталось-то всего ничего, процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро. Куда ближе переносить выборы, это технически уже невозможно, это просто нереально», – подчеркнула председатель ЦИК.

Она отметила, что до 20 июня президент России Владимир Путин должен издать указ о выборах, и призвала закончить спекуляции на тему их переноса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщал, что в Кремле не обсуждают вопрос переноса выборов в Госдуму.

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