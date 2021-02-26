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Новости политики

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Памфилова выступила за отмену «дня тишины» при многодневном голосовании

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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова поддержала идею об отмене «дня тишины» в условиях многодневного голосования. Ее слова приводит РИА «Новости».

При этом она подчеркнула, что решение по данному вопросу принимают законодатели.

«Я эту точку зрения разделяю и попробую еще раз донести ее до людей, которые принимают решение, это ведь не мы принимаем, а законодатель», – заявила Памфилова.

Председатель комиссии также сообщила, что попросила аппарат Центризбиркома расписать «плюсы и минусы» «дня тишины», в особенности в условиях многодневного голосования.

Ранее Памфилова исключила перенос выборов в Государственную думу, которые запланированы на сентябрь 2021 года.

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