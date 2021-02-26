Разведка США: принц Саудовской Аравии одобрил убийство журналиста Хашукджи

Американская разведка считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий доклад.

По мнению разведки, наследный принц считал журналиста угрозой королевству и поддерживал меры, которые заставили бы его замолчать. Американская сторона предполагает, что Мухаммед бен Салман мог лично отдать приказ о ликвидации Хашукджи, указано в сообщении.

Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.

По завершении расследования задержали 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

По решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.