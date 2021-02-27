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Новости политики

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Байден посоветовал Ирану «быть осторожным» после бомбардировки ВС страны

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Президент США Джозеф Байден посоветовал Ирану «быть осторожным» на фоне американской бомбардировки в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будьте осторожны», — сказал Байден в ответ на вопрос о том, какой сигнал он хотел послать Ирану бомбардировкой в Сирии.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.

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