Прокурор, расследовавший слежку за штабом Трампа, ушел в отставку

Прокурор округа Коннектикут (штат США) Джон Дарем, расследовавший обстоятельства слежки спецслужб за штабом республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, ушел в отставку. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Ранее стало известно, что Дарем расширяет свою команду по расследованию истоков «российского дела».

С мая 2019 года Дарем по поручению действовавшего на тот момент генпрокурора США Уильяма Барра осуществляет проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом бывшего президента Дональда Трампа из-за его якобы связи с Россией.