NYT: Байден не будет вводить санкции против саудовского принца

Президент США Джо Байден заявил о нецелесообразности санкций в отношении принца Саудовской Аравии и первого заместителя главы правительства королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого Национальная разведка США сочла причастным к похищению или убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в американском правительстве.

Отмечается, что специалисты по нацбезопасности из команды Байдена несколько недель проводили консультации по теме возможных ограничений в отношении наследного принца. Среди рестрикций рассматривались возможность введение ограничения на въезд в США и выдвижения против него обвинений в уголовном преступлении.

В результате американский президент и его команда пришли к выводу, что введение подобных санкций ухудшит отношения между двумя странами. Вероятно, будет подорвано сотрудничество между США и Саудовской Аравией в борьбе с терроризмом и противостоянии Ирану, а Байден на такие меры идти не готов.

Ранее американская разведка заявила, что принц Саудовской Аравии одобрил убийство журналиста Хашукджи.

Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.

По завершении расследования задержали 21 человека — 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

По решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.