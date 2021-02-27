Посол США в Москве посетил место убийства Бориса Немцова

Посол США в России Джон Салливан посетил Большой Москворецкий мост, где был убит политик Борис Немцов. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан», — написала она в Twitter.

Росс добавила, что Немцов продолжает быть примером для тех, «кто добивается правосудия, прозрачности и свободы».

Борис Немцов, занимавший в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве, был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.