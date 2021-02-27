Источник: президент Армении проводит встречу с главой Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян проводит встречу с начальником главного штаба ВС Оником Гаспаряном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Встреча проходит в администрации президента.

Ранее сообщалось, что глава государства еще не принял решение об отставке Гаспаряна. Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь призвал начальника генштаба уйти добровольно.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.