Президент Армении решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, которого решил отправить в отставку премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Проект указа изучили юристы и независимые эксперты и пришли к выводу, что он противоречит конституции.

«Президент Армении, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что президент республики не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами.

«Нынешняя ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений не может быть решена путем частой смены персонала без учета текущей ситуации в стране», — отметили в пресс-службе.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом.